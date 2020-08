In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten nach Angaben der Polizei unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter in Vechelde. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück in der Straße „In den Vorlingen“ abgestellt. Der Polizeibericht nennt einen Schaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Zeugen werden gesucht: (05171) 9990.

