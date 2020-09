Propsteijugend Vechelde: Abenteuer gibt es vor der Haustür

Die evangelische Propsteijugend Vechelde auf neuen Wegen – und das in Corona-Zeiten: „Wir brauchen nicht unbedingt ins Ausland zu verreisen, um Urlaub zu machen und neue Erlebnisse zu schaffen“, ist die Propsteijugenddiakonin Carina Dohmeier überzeugt.

Dass trotz Reisewarnungen und Corona-Beschränkungen in diesem Sommer Einiges möglich gewesen ist, haben drei Teamer der Propsteijugend gezeigt: Sie haben bei der Aktion „#einfachmachen“ ihre ganz individuelle Abenteuer erlebt. „Es handelt sich dabei um ein neues Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene, die Lust auf Abenteuer und neue Erlebnisse haben“, informiert Carina Dohmeier.

Zur Vorbereitung gab es zwei Online-Seminare, in denen Ideen ausgetauscht und Projektpartner gefunden werden konnten. Nützliche Hinweise für die richtige Ausrüstung und wertvolle Outdoor-Tipps wurden ausgetauscht. Die Sommerferien stand als Praxisphase zur Verfügung.

Dass das Abenteuer vor der eigenen Haustür beginnen kann, hat Dora (18) aus Braunschweig erlebt: „Ich bin mit einer Freundin von zu Hause aus eine Stunde nach Süden, eine nach Osten, eine nach Westen und eine Stunde nach Norden gegangen. Wir hatten dafür nur einen Kompass dabei. Das war eine coole Erfahrung, weil wir alltägliche Wege verlassen haben und querfeldein gelaufen sind. So haben wir mal ganz andere Ecken als im Alltag gesehen.“

Emilia (19) aus Wendeburg hat sich mit ihrer Cousine Lena (18) zwei Aktionen vorgenommen. Als erstes haben sie ein Floß gebaut und damit einen Nachmittag auf einem See verbracht. „Als Baumaterialien mussten wir nur ein paar Kanister besorgen. Den Rest – eine alte Palette, Holzlatten und Spanngurte – hatten wir zuhause. Für Proviant war auch gesorgt, den haben wir in wasserdichten Tonnen mitgenommen.“ Außerdem haben die beiden im Schrebergarten ihres Opas übernachtet und in Hängematten geschlafen. Zum Abendbrot gab es Spiegelei, Würstchen und Stockbrot – alles über dem Lagerfeuer zubereitet. „Die Nacht in den Hängematten war kurz, bequem und zum Glück nicht so kalt wie erwartet. Wir sind den nächsten Morgen früh aufgestanden, um uns den Sonnenaufgang anzusehen.“

Als Dritter im Bunde hat sich Lukas (25) aus Braunschweig auf den Weg gemacht – seine Idee: am Mittellandkanal etwa 70 Kilometer von Braunschweig nach Hannover zu wandern mit einer Übernachtung unter freiem Himmel. Trotz guter Vorbereitung und Ausrüstung (Rucksack mit Kocher, Schlaf- und Biwaksack, Tarp, Wasserfilter und genug zu trinken) lief es anders als geplant. „Nach etwa 30 Kilometern und knapp sieben Stunden habe ich die Sache abgebrochen“, berichtet er. Blasen an den Füßen habe er gehabt, zudem habe er sich den Weg am Kanal schöner vorgestellt. Also sei er in Peine in den Zug nach Hannover gestiegen. Allerdings hat Lukas in Vorbereitung auf seine Handball-Saison noch die Aufgabe bekommen, in Zweier-Teams so schnell wie möglich eine Strecke von 50 Kilometern mit nur einem Fahrrad zurückzulegen – immer abwechselnd Laufen und Radfahren. Mit 5.40 Stunden waren sie schnellstes Team.

Wie sieht die Bilanz ihrer Abenteuern aus? Dora hat sich vorgenommen: „Ich möchte öfter kleinere Ausflüge machen und gerne auch einmal mit dem Fahrrad für mehrere Tage einfach losfahren und schauen, wo ich rauskomme.“ Emilia stellt fest: „Man benötigt nicht viel, um neue und außergewöhnliche Sachen zu erleben.“ Sie gibt noch einen Tipp: „Für den Fall, dass man das Mikroabenteuer mit jemanden zusammen machen möchte, sollte man darauf achten, dass man ungefähr die gleichen Interessen und Komfortzonengrenzen hat.“ Lukas zieht das Fazit: „Es macht Sinn, sich vorher zu überlegen, was man braucht, wie das Wetter ist und wo man ungefähr lang möchte. Davon hängen ab, wie viel Wasser man benötigt, welche Schuhe man trägt und so weiter. Und wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, ist es okay aufzuhören.“

Auf einem gemeinsamen Blog (andersunterwegssein.de) haben die Teilnehmer ihre Erfahrungsberichte zusammengestellt.