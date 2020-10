Vechelder Hallenbad öffnet wieder am Mittwoch

Nach monatelanger Schließung ist es so weit: Am morgigen Mittwoch, 7. Oktober, öffnet das kreiseigene Hallenbad in Vechelde wieder – das berichtet Kreissprecher Fabian Laaß. Lange Zeit ist das Hallenbad geschlossen gewesen: wegen Corona, wegen der üblichen Sommerpause und zuletzt aus technischen Gründen, denn festgestellt worden ist laut Kreiserverwaltung eine defekte Pumpe – sie ist ausgetauscht worden. Die Öffnungszeiten des Hallenbads in Vechelde, Berliner Straße: montags 16 bis 21.30 Uhr; dienstags geschlossen; mittwochs 16 bis 21.30 Uhr; donnerstags 13.15 bis 18 Uhr; freitags 16 bis 21.30 Uhr; samstags 13.15 bis 17.30 Uhr (Warmbadetag etwa 30 bis 31 Grad); sonntags 7 bis 12 Uhr.