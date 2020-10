Versicherungen – sie sind beileibe keine Erfindung der heutigen Moderne: Das beweist der Blick des Vechelader Ortsheimatpflegers Karl-Gustav Kukoschke in die Geschichte seines Heimatorts:

„Ab 1754 mussten alle Hausbesitzer in Vechelade der beitreten. An jedem Haus hing deswegen die Assekuranznummer (Gebäudeversicherungsnummer) – damals im Ort schon ansässige Brinksitzer (Hauseigentümer mit nur wenig Grundbesitz) erhielten linksläufig die Assekuranznummern 1 bis 13 auf der heutigen Nord- und 14 bis 24 auf der heutigen Sophienstraße. Danach erstellte Häuser bekamen ihre Nummern laufend nach Baudatum. Bis 1788 folgten weitere Brinksitzer mit den Assekuranznummern 25 bis 29. Bis 1860 kamen hinzu: Assekuranznummer 30 für das Gemeindebackhaus, 31 für das Armen-/Gemeindehaus, 32 für ein Anbauerhaus. Mit weiteren Anbauer- und Siedlungshäusern kam Vechelade auf die Zahl 56 im Jahr 1938, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 1938. Im Jahr 1974 waren es 107. Lange Zeit blieb dieses Brandkataster in den Dörfern das einzige Adresssystem.

1971 beschloss der damalige Gemeinderat Vechelade aber die Umstellung auf Straßennamen und Hausnummern: Erst am 22. Februar 1974 allerdings verschickte die Gemeinde Vechelade entsprechende Post mit der Zuordnung. Eine Straßenseite erhielt gerade, die andere ungerade Hausnummern. Die alte Assekuranznummer sollte noch sichtbar bleiben, jedoch mit Rot durchgestrichen.

Etliche Straßen müssen umbenannt werden

Zur Nordstraße gehörten außer den Assekuranznummern auf dem Plan die Nummern 76, 78, 88, 90, 106. Zur Weststraße zählten neben den Grundstücken auf der Zeichnung die Nummern 63, 87, 102. Die Landesstraße 475 bekam zunächst den Namen Hauptstraße: Hier lagen außer den eingezeichneten Häusern die Nummern 57, 62, 71, 72, 79, 83, 84, 85. Der Meisenweg nahm die Assekuranznummern 59, 67, 73, 74 auf. Höhere Assekuranznummern ergaben sich im Neubaugebiet der Nachkriegszeit: Im Flachsrottenweg erhielten die Nummern 69, 70, 91 bis 96, 98, 100, 101, 103, 104 eine neue Adresse. Die Häuser zu den Nummern 60, 64 bis 66, 68, 71, 75, 77, 80 kamen zum Lerchenweg. Zum Sandweg gehörten zunächst die Assekuranznummern 81 und 82 sowie einige Neubauten – letztere kamen später zur Ferdinandstraße. Am Sportplatz lagen ursprünglich nur die Nummern 86, 89, 97. Die Assekuranznummern 84, 99, 105, 107 waren für den Amselweg/Birkenweg vorgesehen. Die Bezeichnung Birkenweg ließ die Gemeinde Vechelade aber wieder fallen.

Nach der Bildung der Gemeinde Vechelde zum 1. März 1974 mussten etliche der neuen Straßen in Vechelade zur Vermeidung von Namensdoppelung umbenannt werden: die Weststraße in Sophienstraße, die Hauptstraße in Paul-Behmann-Straße, der Meisenweg in Burgerstraße. Nun fiel der Name des Amselweges wieder weg zugunsten des Birkenweges. Natürlich tippten sich die Bürger in Vechelade an die Stirn: Bei ihnen hatten die Häuser sowieso andere Bezeichnungen. Assekuranznummer 24 hieß ,Judenburg’, 43 nannte man ,Kaserne’, 44 ,Schule’, 45 ,Wilhelmshöhe’ und 33 ,Bei Pico’. Überhaupt war im Dorf üblich, die Häuser nach ihren jeweiligen Bewohnern zu bezeichnen: Als Ferdinandstraße und Hugo-Herden-Ring entstanden, gab es keine Assekuranznummern mehr. Auch auf den anderen Straßenzügen fand im Laufe der Zeit weitere Bebauung statt. Das schloss einige Lücken bei den Hausnummern.“