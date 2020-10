Vechelder Spielplatz – Verwaltung kündigt Baubeginn an

Ein Bauzaun schirmt ihn ab, Unkraut sprießt: Schon seit Jahren tut sich nichts auf dem geplanten Kinderspielplatzgelände südlich der Adlerstraße im Neubaugebiet „Am Windmühlenberg“ in Vechelde. „Die Spielgeräte, die seinerzeit am Spielplatz Gothastraße abgebaut worden sind, liegen dort eingezäunt und wachsen zu“, ärgert sich eine Leserin aus Vechelde: „Im Neubaugebiet leben inzwischen zahlreiche Familien mit kleinen Kindern – und zwar nicht nur in Einfamilienhäusern mit Garten, sondern auch in 50 neuen Wohnungen nur mit Balkon.“ Gerade für diese Familien sei der Spielplatz sehr wichtig – „wann bekommen sie ihn endlich?“

Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner kündigt schnelle Abhilfe an: Nächste Woche werde der Verwaltungsausschuss (VA) des Gemeinderats eine Firma mit der Aufstellung der Geräte – also der Herrichtung des Spielplatzes – beauftragen, in diesem Jahr werde er fertig gestellt sein. „Wir werden aber nicht mehr die Spielgeräte von der Gothastraße verwenden – es wird neue geben“, kündigt der Verwaltungschef an. Die Gesamtkosten für den Kauf der Geräte und das Aufstellen beziffert er mit rund 50.000 Euro. Der Spielplatz werde entsprechend dem Gestaltungskonzept angelegt, das der Ortsrat abgesegnet hat.