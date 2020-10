Vechelder Verein – Ziel ist ein Gemeinschaftszentrum

Die Schließung des evangelischen Familienzentrums in Vechelde zum Ende des vergangenen Jahres – sie hat Menschen schockiert und traurig gemacht. Doch aus dem Frust entstanden ist etwas Neues, was den „Geist“ des Familienzentrums aufgreifen will: der gemeinnützige Verein „Gemeinschaftszentrum Vechelde“.

Den Menschen in möglichst vielen Lebenslagen zur Seite zu stehen und zu helfen: Dafür hat das Familienzentrum gestanden – und zwar ganz unabhängig davon, ob die Ratsuchenden Kirchenmitglieder waren oder nicht, unabhängig von ihrem Glauben oder eben Nicht-Glauben. „Diese Offenheit ist ein Merkmal des Christentums“, erinnert Axel Specht (55), einer der drei gleichberechtigten Vorstände des „Gemeinschaftszentrums“ und einer der sieben Gründungsmitglieder.

„Wir setzen uns für ein ,neues Familienzentrum’ ein“

Welchen Stellenwert das evangelische Familienzentrum in Vechelde und darüber hinaus gehabt hat, ist auch daran abzulesen, dass sich rund 835 Menschen in einer Petition für dessen Erhalt stark gemacht haben. Dass daraus aber nichts geworden ist, hat „uns alle sehr enttäuscht“, gibt Katja Rausch (50) zu, ebenfalls Vorstand des „Gemeinschaftszentrums“. Doch nun richtet der Verein, dessen Mitglieder überwiegend ehemalige Teamer, Mitarbeiter und Nutzer des Familienzentrums sind, seinen Blick nach vorne: „Wir setzen uns für ein ,neues Familienzentrum’ ein“, sagen sie – nennen es allerdings Gemeinschaftszentrum, da die Bezeichnung „Familienzentrum“ verbrannt sei.

Ein großes Ziel, für das der Verein – über alle Grenzen hinweg – Mitstreiter sucht: „Bei uns kann jeder mitmachen, keiner wird ausgeschlossen.“ Die Philosophie ist ebenso einfach wie faszinierend: „Wir haben in Vechelde bereits sehr viele Vereine und Organisationen, die sich auf verschiedenste Weise für ihre Mitmenschen einsetzen“, weiß Werbedesigner Axel Specht. Und Katja Rausch zählt auf: „Sportvereine, Anglervereine, Chöre, Landfrauen, Feuerwehren und und und.“ In einem ersten Schritt möchte das „Gemeinschaftszentrum“ all diese Akteure – auch Einzelpersonen sind willkommen – zusammenführen, ihre Angebote einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen, gegebenenfalls Angebote koordinieren, ein Netzwerk knüpfen. „Sagt’s weiter“, heißt daher das treffende Motto des Vereins. Katja Rausch, von Beruf Sozialpädagogin, ist davon überzeugt, dass es schon jetzt viele Angebote für „Familien – vom Enkelkind bis zum Senior“ – gebe. All dies könnte weiterhin dezentral – in verschiedenen Stätten – stattfinden. Doch das soll nur ein Zwischenschritt sein.

„Wir bauen eine Arche und gucken, wer mit einsteigt“

„Wir möchten mit möglichst vielen Menschen und Organisationen in Kontakt treten, um zu erfahren: Welche Angebote sind noch erwünscht?“, fassen die beiden Vorstände sowie das Gründungsmitglied Cedrik Lengnick (22), ein angehender Sozialassistent, zusammen: „Wir bauen gerade eine Arche und gucken, wer alles mit einsteigt.“ Ein schönes Bild, das Baustein sein soll für den (großen) Traum: Denn um dem Vereinsnamen vollends gerecht zu werden, „bleibt es unser Ziel, ein Gemeinschaftszentrum in Vechelde zu bekommen, in dem alle Angebote gebündelt möglich werden“.

Für solche Pläne braucht es Geld, doch da ist der noch junge Verein optimistisch. „In Deutschland gibt es unglaublich viele Fördertöpfe, von denen viele aber gar nichts wissen“, berichtet Katja Rausch. Speziell hat der Verein die „Engagierte Stadt“ im Blick – ein Programm von Stiftungen und des Bunds. Unter www.facebook.com/gemeinschaftszentrum.vechelde weitere Infos.

Weitere Infos:

InitiativInitiative-800-Unterstuetzer-fuer-Vechelder-Familienzentrum

Familienzentrum-in-Vechelde-schliesst-zum-Jahresende