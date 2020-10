Bodenstedt entdeckt Jahrhunderte alte Silbermünzen

Unverhofft kommt oft: Bei Gartenarbeiten hat ein Bewohner in Bodenstedt einen Topf voll mit Silbermünzen gefunden – davon berichtet Thomas Wilkens für die Bodenstedter Ortsfreunde. Bei diesem Fund könnte es sich um einen wahren „Schatz“ handeln.

Wobei zu den Silbermünzen längst nicht alle Fragen beantwortet sind. „Man könnte vermuten, dass es sich bei diesem Topf voller Silber um Geld handelt, das im 30-jährigen Krieg vergraben worden ist“, nennt Wilkens eine Möglichkeit. In dieser Auseinandersetzung (1618 bis 1648) ist es um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich und in Europa gegangen.

„Vielleicht hat ein Soldat den Schatz aus Angst vor Neidern begraben“

Denkbar ist Wilkens zufolge aber auch, dass es sich hierbei „um den Sold eines aus römischen Diensten zurückgekehrten germanischen Soldaten handelt“. Demnach hätte der Soldat seine Münzen aus Angst vor Neidern in Bodenstedt vergraben – „vielleicht ist er später umgekommen, so dass das Silber in Vergessenheit geriet, bis es nun wieder gefunden worden ist“. Sei es, wie es ist: Der Fund dürfte in jedem Fall einige Jahrhunderte alt sein.

Ein Blick in die „Beschreibung der Feldmark Bodenstedt von 1774“ bringt etwas Licht ins Dunkle. „Vor beinahe 20 Jahren hat ein Einwohner hiesiger Gemeinde in seinem Garten eine Art von alter Münze in einem Topfe ausgegraben, welches zwar von feinem Silber, doch so dürr wie ein Mohnblatt geworden, die Form einer ordinairen Knopfplatte, auch das eine Zahl darauf geschlagen“, zitiert Wilkens aus dem Dokument. Der Finder habe diese Silbermünze aus Bodenstedt dem damaligen Landvogt (um 1754) gezeigt, der ihm den Verkauf dieser Münze erlaubt habe.

„Wahrscheinlich sind es Brakteaten aus dem zwölften Jahrhundert“

Wilkens zufolge ist es der Beschreibung nach wahrscheinlich, dass es sich „bei dem Münzschatz um einen Topf mit Brakteaten aus dem zwölften Jahrhundert handelt“. Brakteaten sind hauchdünne Silbermünzen. „Der Schatz liegt also zu dem Zeitpunkt, wo er gefunden wird, vermutlich bereits 500 Jahre in der Erde“, schildert der Heimatforscher. Braunschweig war im 13. Jahrhundert eine von vielen Münzstätten, in denen Brakteaten geprägt worden sind. Offenbar wissen die Bodenstedter des 18. Jahrhunderts („Beschreibung der Feldmark Bodenstedt von 1774“) jedoch nicht, um was für einen Schatz es sich hier gehandelt hat. Beschrieben wird, dass die Münzen „dürr wie ein Mohnblatt geworden“ waren. „Tatsächlich sind sie jedoch schon bei der Prägung so dünn gewesen“, betont Wilkens.

1885 haben sie in Lucklum (Landkreis Wolfenbüttel) am Elm hinter dem Garten des Ritterguts einen ähnlichen Topf mit 1083 Münzen in einem Meter Tiefe gefunden: Sie stammen aus der Zeit Ottos I. (1235 bis 1252). Auch in Mödesse (Gemeinde Edemissen) haben sie 1890 und 1956 jeweils einen Topf voller Silbermünzen (Brakteaten) auf einem Acker entdeckt. „Die Münzen stammen vermutlich aus der Zeit Heinrichs des Löwen um 1185 und finden sich heute als Abbildung auf dem Ortswappen von Mödesse“, setzt Wilkens hinzu.

Anzunehmen ist, dass in Bodenstedt seit jener Zeit regelmäßig im Herbst die Gärten umgegraben werden. „Funde sind seitdem jedoch nicht mehr öffentlich geworden“, meint Wilkens: „Vielleicht hat ja der eine oder andere Bodenstedter aus dem Schatzfund von damals ein solches Münzplättchen zu Hause.“