Eine Premiere in der Gemeinde Vechelde, die haargenau in die Zeit passt: Im Neubaugebiet „In den Kühläckern“ am Ostrand von Wahle entstehen in einem zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhaus zehn Wohnungen mit günstigen Mieten. Investor dieses Millionenprojekts ist die Volksbank Wolfenbüttel.

Sichtlich zufriedene Gesichter gibt es in der Gesprächsrunde im Vechelder Rathaus mit Vertretern der Gemeindeverwaltung, dem Geldinstitut und dem Wendeburger HF-Bauunternehmen. Bürgermeister Ralf Werner spricht davon, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sei es gelungen, mit der Volksbank einen Geldgeber für diesen „mietpreisgedämpften Wohnraum“ – so die offizielle Formulierung – zu finden. Selbstverständlich sei der Bedarf in der Gemeinde an solchen günstigen Mietwohnungen deutlich größer, aber mit den zehn Wohnungen sei ein erster Schritt getan.

Mit Blick auf diese schwierigen Rahmenbedingungen bestätigt Volksbank-Prokurist Mike Back, Bereichsleiter Baufinanzierung/Immobilien, unumwunden: „Eigentumswohnungen zu errichten und zu verkaufen, ist sehr viel wirtschaftlicher als der mietgünstige Wohnungsbau.“ Dass sich dieses Geldinstitut dazu eingelassen hat, liegt an mehreren Faktoren. „Als Regionalbank sehen wir auch unsere regionale Verantwortung“, unterstreicht Back. Zum anderen könnten diese zehn mietgünstigen Wohnungen aber auch nur als Bestandteil eines großen „Pakets“ verwirklicht werden – dazu gehören zwei jeweils zweieinhalbgeschossige Gebäudekomplexe, die im Wohngebiet „In den Kühläckern“ nebeneinander stehen: Der eine beinhaltet 15 Mietwohnungen (zehn mit günstiger und fünf mit marktüblicher Miete), der andere umfasst zwölf Eigentumswohnungen.

„Mietpreisgedämpfter Wohnraum“ – dahinter verbirgt sich eine Kaltmiete von 7,30 Euro pro Quadratmeter. „Der marktübliche Mietpreis in Neubauten liegt in der Gemeinde bei deutlich über zehn Euro“, erinnert Werner. Nicht zu verwechseln sind die mietpreisgedämpften Wohnungen mit Sozialwohnungen, für deren Bau es staatliche Zuschüsse gibt. Back zufolge nimmt die Volksbank für ihre beiden Wohnbauvorhaben in Wahle keine staatliche Förderung in Anspruch. Immerhin: Die Gemeinde habe mit dem Geldinstitut einen geringeren Grundstückspreis in Wahle ausgehandelt, setzt der Bürgermeister hinzu.

Zur Kreistags-Entscheidung, der Landkreis möge die Errichtung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft zur Förderung des (sozialen) Mietwohnungsbaus prüfen, meint Werner: „Auch eine solche Gesellschaft hätte das Problem, dass der Bund – und das wäre seine Aufgabe – wesentlich mehr Geld als bislang für den Sozialwohnungsbau bereitstellen müsste.“

Laut dem HF-Bauunternehmen ist das Mehrfamilienhaus in Wahle mit den Eigentumswohnungen bereits „winterfest“ errichtet worden, nach dem Innenausbau soll es am 1. Mai bezugsfertig sein. Beim Mietwohnungsobjekt laufen die Rohbauarbeiten: Fertigstellung ist im nächsten Jahr für den Spätsommer geplant. Die Volksbank gibt die Gesamtinvestition für beide Vorhaben mit 4,5 Millionen Euro an. Die Mietwohnungen sind zwischen 52 und 88 Quadratmeter, die Eigentumswohnungen zwischen 84 und 124 Quadratmeter groß. Interessenten für die Eigentümerwohnungen und die Mietwohnungen mit marktüblicher Miete wenden sich an Christian Fricke (Volksbank) unter christian.fricke@vobawf.de per Mail, Interessenten für die mietpreisgedämpften Wohnungen an Sabine Müller im Vechelder Rathaus, (05302) 802271 (zu prüfen ist das Einkommen der Interessenten). Das Neubaugebiet „In den Kühläckern“ umfasst rund 120 Bauplätze: Sie sind inzwischen alle verkauft. Der Endausbau der Straßen soll im nächsten Jahr erfolgen.