Gemeinde: Sierßer Neubaugebiet scheitert am Grunderwerb

Nach dem millionenschweren Umbau der Sierßer Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 65) lassen sie es im Ort im nächsten Jahr ruhiger angehen: Im Vechelder Gemeindehaushalt für das kommende Jahr sind keine Investitionen in Sierße vorgesehen. Und der Ortsrat hat es bei den Wünschen zum Haushalt bei seiner alter Forderung nach einem neuen Wohngebiet/Baugebiet für den Ort belassen. Laut Rathausverwaltung scheitert dieses Anliegen allerdings (bislang) am Grunderwerb – also an der fehlenden Bereitschaft der Grundeigentümer, für das Baugebiet Areal an die Kommune (zu einem angemessenen Preis) zu verkaufen.

Vergeben hat das Dorfgremium seine Ortsratsmittel: • 200 Euro an die Sierßer Kulturgemeinschaft für die Instandsetzung der Ortsbegrüßungsschilder. • 200 Euro an die Kirchengemeinde für die neue Sitzbank am Sierßer Gemeindehaus – die alte ist zerstört worden. • je 50 Euro für die Jugendabteilung des TSV Sierße/Wahle und die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Sierße/Fürstenau.