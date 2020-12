Trotz „Corona“ – im Vechelder Gemeindehaus ist immer was los

Die lebhaften Kinderstimmen im evangelischen Gemeindehaus in Vechelde – sie können in diesen schwierigen Corona-Zeiten als eine Art Mutmacher durchgehen, denn: „Im Gemeindehaus ist immer Leben“, freut sich Kristine Poser, Koordinatorin der „ familienbezogenen Arbeit “, die wie der Vorgänger – das Familienzentrum – in diesem Gebäude Angebote für Kinder, aber auch Erwachsene vorhält.

Wie das Familienzentrum ist die „ familienbezogene Arbeit “ ein Projekt der evangelischen Kirchengemeinde Vechelde/Vechelade – noch dazu ein sehr wichtiges, wie sich in der Pandemie herausgestellt hat. Monatelang haben die Angebote nicht stattfinden dürfen. Und „als es endlich wieder losgegangen ist, „haben wir überall große Freude erlebt – bei den Eltern und Kindern, aber auch bei den Mitarbeiterinnen“, berichtet Kristine Poser von einer Art Erlösung. Auch zurzeit dürfen – trotz des Teil-Lockdowns – alle Kurse stattfinden, allerdings weniger als sonst. Denn angesagt sind „ Abstandhalten und regelmäßiges Lüften", führt die Vechelderin aus. Zudem gebe es die Maskenpflicht für Erwachsene beim Reingehen und Verlassen des Kursraums, nur auf dem jeweiligem Platz beim Kursus darf sie abgesetzt werden. Die Kinder hingegen brauchen gar keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

„Es ist einfach schön , wenn sich die Eltern und Kinder wieder sehen können und miteinander in Aktion sind“, schildert Kristina Poser ihren Eindruck beispielsweise von den Delfi-Kursen für Mütter/Väter und Babys sowie aus dem Spielkreis für Kinder ab zwei Jahre. Wobei das Abstandhalten aufgrund der

vorgegebenen Raumgröße dazu führt, dass die Kurse kleiner sind. Doch genau das sind Punkte, mit denen die Mitarbeiterinnen während der Corona-bedingten Komplett-Schließung der „ familienbezogenen Arbeit “ beschäftigt waren. „In der Phase haben wir viel Zeit damit verbracht, die Kurse und Angebote zu organisieren und umzuplanen für den Fall, dass es wieder losgeht“, erinnert Kristine Poser und nennt als Beispiel: „Die einzelnen Gruppen nehmen ihre Abgebote getrennt voneinander wahr – sie dürfen sich im Gemeindehaus nicht begegnen.“ Durch dieses „Kohorten-System“, das auch die Schulen mit ihren Klassen anwenden, ist es möglich, im Gemeindehaus die anderen Kurse weiterlaufen zu lassen, auch wenn in einem ein Corona-Fall auftauchen sollte.

Ein weiteres Beispiel für den Mehraufwand: „Inzwischen hat jedes Kind in den Kursen sein eigenes Kissen“, beschreibt Kristine Poser – andernfalls „hätten wir die Kissen immer waschen müssen“. Also hätten Mitarbeiterinnen, die in „normalen“ Zeiten ganz andere Aufgaben haben, kurzerhand Kissen genäht – eine flexible Arbeitsauffassung, lässt sich wohl sagen.

Wenn Kristine Poser „Corona“ etwas Positives abgewinnen will, dann dies: „Im Mitarbeiterteam haben wir viel miteinander gesprochen – wir haben uns reflektiert, sind mutiger geworden, etwas Neues auszuprobieren.“ Und „wir haben mehr denn je den Eindruck, dass die ,familienbezogene Arbeit’ ein Alleinstellungsmerkmal unserer Kirchengemeinde ist – zu uns kommen Kursteilnehmer aus Braunschweig, Peine, Wendeburg, Lengede und Ilsede“.

Für Pröpstin Pia Dittmann-Saxel , Pfarrerin in Vechelde/Vechelade und Vechelder Pröpstin, ist dieses Projekt der Beweis dafür, dass „Kirche nah dran sein muss an den Menschen “ – genauer gesagt an deren Alltagssorgen: „Unser Gemeindehaus steht allen Menschen offen – egal welchen Glaubens sie sind, egal ob sie Kirchenmitglied sind oder nicht.“ Auch angesichts der tollen Resonanz in der Bevölkerung ist es der Pröpstin zufolge auch nie ein Thema gewesen, die fünf festangestellten Mitarbeiterinnen der „familienbezogenen Arbeit“ in der Pandemie in die Kurzarbeit zu schicken – dazu kommen bei diesem Projekt noch Mitarbeiter auf Honorarbasis.

Allerdings: In der Corona-Krise sind auch Grenzen deutlich geworden. So lassen sich Delfi- sowie Eltern-Kind-Gruppen nicht als Videokurse im eigenen Wohnzimmer anbieten. Kristina Poser: „Die Kinder wollen anfassen, wollen untereinander in Kontakt treten – das geht nur in Präsenzveranstaltungen.“

Die finanziellen Auswirkungen der Krise auf die „familienbezogenen Arbeit“ sind nicht von der Hand zu weisen, denn „wir haben den Eltern die Gebühren für ausgefallene Kurse erstattet“, betont Christiane Horn, Vorsitzende des Kirchenvorstands der Kirchengemeinde. Und manche Kurse sind gar nicht erst angeboten, sondern gleich gestrichen worden. Spenden, Sponsoren, Kirchgeld, aber auch Rücklagen der Kirche – so werden aber Christiane Horn und Pia Dittmann-Saxel die Einnahmeausfälle ausgeglichen. Was wünschen sie sich für das nächste Jahr? „Zunächst einmal die Normalität aus der Vor-Corona-Zeit“, antwortet die Kirchenvorstandsvorsitzende – Pia Dittmann-Saxel und Kristine Poser pflichten ihr sofort bei. Und dann wird die „familienbezogene Arbeit“ aber sicherlich noch einiges Neues im Kopf haben.

Angebote der „familienbezogenen Arbeit“ im evangelischen Gemeindehaus in Vechelde:

• Delfi-Gruppen für Mütter/Väter und Babys; Eltern-Kind-Gruppen ab zwölf Monaten (Kursleitung derzeit vakant); Spielkreis für Kinder ab zwei Jahren (drei Tage in der Woche).

• Angebote, die in Kooperation im Vechelder Gemeindehaus stattfinden: Geburtsvorbereitungskurse (Kooperation mit der Hebamme Petra Brunotte); Rückbildungskurse (Kooperation mit Petra Brunotte); Adventsmarkt (in Zusammenarbeit mit der Vechelder Werbegemeinschaft/fällt dieses Jahr aus); Treffen der Anonymen Alkoholiker.

• Weitere Gruppen unter dem Dach der Kirche: Theatergruppe Wellenbrecher; Trommelgruppe Nzubi.