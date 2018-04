Im Pferdestall gibt es Ausstellungen

Welche künftige Nutzung ist denn nun denkbar für das nach Wiederaufbau und Brandsanierung in frischem Glanz erstrahlende Bauernhausmuseum in Bortfeld? Der Landkreis, an der Spitze mit Erstem Kreisrat Henning Heiß, informierte darüber rund 80 Bortfelder in der Gaststätte „Zum Wilden Keiler“. Welches Ausstellungskonzept des zu großen Teilen museal zu nutzenden niederdeutschen Zweiständerhauses vom...