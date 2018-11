Meerdorf hat wieder ein Friseurgeschäft

Meerdorf. Große Freude herrscht in Meerdorf darüber, dass wieder ein Friseurgeschäft in der Ortschaft eröffnet hat. Seit der Schließung des Friseurgeschäfts von Renate Blickwede 2013 mussten die Meerdorfer einige Jahre ihre Haarpracht anderweitig in den Griff bekommen. Nun hat Shanna Fricke an der...