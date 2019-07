Bewohner überraschen in Sophiental einen Einbrecher

Nach einem versuchten Einbruch am Samstag gegen

13.30 Uhr ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben hatte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Haselaue in Sophienthal einbrechen wollen. Bevor es ihm gelang, die gekippte Terrassentür zu öffnen, wurde er von den Bewohnern des Hauses überrascht und flüchtete.

