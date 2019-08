Storch-Naturschauspiel bei Bortfeld und Wendeburg

Hans-Joachim Grove hat am Dienstag in der Mittagszeit auf einem Feld an der Kreisstraße zwischen Wendeburg und Völkenrode 84 Störche gezählt, Ulrich Cohrs-Postulat am Montag auf einem Feld zwischen Wendeburg und Bortfeld 56 Störche: Es ist ein faszinierendes Naturschauspiel, das zurzeit rund um...