Wendeburg bittet Bauherren: Blumen und Bäume statt Schotter

Blumen und Bäume statt Kies und Schotter in den Wendeburger Gärten: Mit einem Flyer will die Gemeinde bei den Hausbesitzern dafür werben, der Natur und vor allem den Insekten Gutes zu tun. Wie in vielen Gemeinden, werden auch in Wendeburg hauptsächlich in den Neubaugebieten „Schottergärten“ angelegt. Der Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschusses des Rates der Gemeinde Wendeburg befasste sich bereits in seiner Juni-Sitzung mit dem...