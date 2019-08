Wendeburger Rathaus-Team wird komplettiert

Die Gemeinde Wendeburg hat zwei personelle Lücken geschlossen, im Bauamt und in der Gemeindejugendpflege. Seit 1. August verstärkt der Tiefbau-Techniker Jens Richter (50) das Team im Fachbereich Bauen. Er ist in Wendeburg kein Unbekannter. „Denn ich wohne seit 22 Jahren in Wendeburg“, erklärt...