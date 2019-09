Wendeburger Aueschule erwartet Gäste aus Tulowice

Die Aueschule erwartet Austauschschüler aus Wendeburgs polnischer Partnergemeinde Tulowice. Sie reisen am Sonntagnachmittag, 22. September, an und bleiben bis Samstag, 28. September in der Gemeinde. Die Schülerinnen und Schüler werden in den Familien ihrer Partnerschüler wohnen und besuchen mit...