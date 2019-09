Ein Spaziergang über den Wendeburger Friedhof

Bundesweit findet am Wochenende, 21. und 22. September, der Tag des Friedhofs statt. Warum so ein Tag? „Friedhöfe sind vielfältig“, sagt Frank O. Witt, der Leiter des Evangelischen Trauerhauses des Kirchenkreises Peine. Witt wohnt in Wendeburg, unsere Zeitung hat mit ihm deshalb den Wendeburger Friedhof am Eichenweg besucht. Ziel des Tags des Friedhofs sei, auf die verschiedenen Funktionen aufmerksam zu machen, die ein Friedhof heute...