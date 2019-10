Aueschule Wendeburg als Umweltschule ausgezeichnet

Eine neue Fahne weht vor der Aueschule. Sie ist grün, und in grüner und blauer Schrift ist darauf die neue Auszeichnung der Schule zu lesen: Die Aueschule ist jetzt „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Insgesamt 94 Schulen aus Niedersachsen sind im Phaeno in Wolfsburg als Umweltschule ausgezeichnet worden, davon neun aus dem Landkreis Peine. Die Umweltschulen verfolgen das Ziel, durch konkrete Projekte die...