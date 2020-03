Einbrecher in Wendeburg scheitern und flüchten

Wendeburg. In dem Mehrparteienhaus am Wendezeller Ring entsteht ein Sachschaden von 600 Euro.

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, gewaltsam in ein Mehrparteienhaus am Wendezeller Ring in Wendeburg eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, versuchten sie anschließend offenbar, gewaltsam in eine der Wohnungen einzudringen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Sie entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg zu melden, (05303) 9908910.