Unheimliche Stille in der Aueschule Wendeburg

Donnerstagvormittag. Blauer Himmel. Sonne. Zeit der Schulpause an der Aueschule. Doch der Schulhof ist so leer wie das Gebäude. Nicht nur die Schüler sind in diesen Coronakrisenzeiten nach Hause geschickt worden, auch das Lehrerkollegium ist im Homeoffice. Zwei halten die Stellung: Schulleiterin Karin Bothe und Sektetärin Susanne Stiller. Auch während der bald beginnenden Osterferien werden sie in der Schule sein. Denn, falls nötig,...