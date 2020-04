Weg frei für Seniorenzentrum Wendeburg

Die Mitglieder des Wendeburger Gemeinderates tagten in der Mehrzweckhalle in Meerdorf.

Der Rat der Gemeinde Wendeburg hat am Dienstagabend zwei große Projekte auf den Weg gebracht: Sowohl für den Bau des Seniorenzentrums als auch für den Bau der Kindertagesstätte in Neubrück wurden die Bebauungspläne als Satzung beschlossen. Getagt wurde in der Mehrzweckhalle in Meerdorf. Anders als im Sitzungssaal des Rathauses ist dort mehr Platz, um die vorgegebenen Abstandsregeln einzuhalten. Viele der Ratsmitglieder trugen Mund- und Nasenschutz.

„Meierholz West IV“ – so heißt der Bebauungsplan, der den Bau eines Seniorenzentrums mit 100 Pflegeplätzen und 15 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Ein Investor will das Projekt realisieren. Das Pflegeheim soll im südlichen Bereich gebaut werden, dreigeschossig, maximal 12 bi 15 Meter hoch. Das Gebäude mit den Wohnungen für Betreutes Wohnen soll im nördlichen Bereich entstehen, zweigeschossig (wir berichteten). Gemeinde will Kita-Räume mieten Mit einer Krippen- und einer Kindergartengruppe will die Gemeinde sich in dem Neubau einmieten und damit auf den Neubau im Baugebiet „An der Aue“ gegenüber verzichten. Grundrisse und ein Entwurf des Mietvertrags würden der Verwaltung bereits vorliegen, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht. In einem interfraktionellen Gespräch will er die Ratsmitglieder in der kommenden Woche über Details informieren. Der Bebauungsplan wurde mit einer Gegenstimme verabschiedet. Wie schon in den vorausgegangenen Sitzungen stimmte Julian von Frisch (parteilos für die Grünen) gegen den B-Plan. „Keine weiteren Flächen-Versiegelungen“, so seine Begründung, die er bereits vor Wochen dargelegt hatte. Einstimmig beschlossen wurde der Bebauungsplan Kirchweg West Neubrück. Auf dem Areal neben der Sporthalle soll ein neues Gebäude für Krippe und Kindergarten entstehen und das lange währende Provisorium „Klappcontainer“ ersetzen. Mit dem Neubau für rund eine Million Euro soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Landkreis lässt Gemeinde warten Stichwort „beginnen“ - das würde die Gemeinde Wendeburg auch sehr gern mit dem Bau der Krippe in Bortfeld. „Aber wir haben immer noch keine Baugenehmigung“, berichtete der Bürgermeister. Seit mehr als drei Monaten liege der Antrag bereits beim Landkreis. „Wir brauchen die Plätze.“ Albrecht nutzte die Ratssitzung auch, sich bei allen Helfern zu bedanken, die während der Corona-Krise für eine Nachbarschaftshilfe zur Verfügung stehen. Allerdings werde diese gar nicht in Anspruch genommen. „Nachbarn, Freunde und Bekannte helfen sich gegenseitig.“ Dank zollte der Bürgermeister auch den Mundschutz-Näherinnen. Aber er erinnerte auch daran, dass die sozialen Kontakte auch weiterhin beschränkt werden müssen. „Ich habe den Eindruck, das wird nicht mehr ernst genommen.“ Hier und da gebe es bereits wieder Treffen in größerer Runde auf Terrassen. „Es geht um die Gesundheit“, appelliert Albrecht an alle, weiterhin Distanz zu wahren. Auebad-Öffnung ungewiss Anfang Mai öffnet für gewöhnlich das Auebad. Doch ob und wann es im Jahr der Corona-Krise überhaupt geöffnet werden könne, „das ist im Moment reine Kaffeesatzleserei“, so Gerd Albrecht. Das Freibad werde jedoch auf einen möglichen kurzfristigen Saisonbeginn vorbereitet.