Die Feier konnte Corona-bedingt nicht stattfinden, der Sportbetrieb ist eingeschränkt, aber an das Jubiläum sei dennoch erinnert: Die Altherren Sportgruppe Wendeburg (ASG) besteht seit 50 Jahren. Die ASG setzt sich zusammen aus Sportlern über 35 Jahre, die einem der lokalen Sportvereine angehören.

„Als die ASG von dem Rektor der Aueschule, Günter Schreiber, und einer kleinen Gruppe von Sportenthusiasten am 1. November 1970 gegründet wurde, war die Zusammenführung der Ortsteile zu einem gemeinsamen Ort noch frisch“, erinnert Christian Paulsen von der ASG. „Die Gründer wollten zur Integration beitragen und stellten Sport und gemeinsame Aktivitäten an erste Stelle. Damals hieß das Motto noch nach Turnvater Jahn: ,frisch, fromm, fröhlich, frei´ und neben dem Sport wurden auch Freizeitaktivitäten wie Busfahrten, Maivergnügen mit Tanz oder vereinsübergreifende Turniere organisiert.“

Wendeburger Gruppe unternimmt eine Menge

Heute heiße es eher „Das Runde muss in das Eckige“, so Christian Paulsen weiter. „Und so wird meist Hallenfußball gespielt oder es werden in den Ferienwochen Fahrrad-Touren unternommen.“ Es gebe aber auch regelmäßig Aktionen, an denen auch die nicht mehr aktiven Sportler gerne teilnehmen. „Unsere Wanderungen in der Grünkohlzeit, Bosseln zum Vatertag oder auch die Touren in kleineren Gruppen halten die Verbindung zwischen den Generationen“, sagt Heiko Koch, der derzeitige ASG Vorsitzende.

Neubürger werden gerne aufgenommen

Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt weit über 50, das Durchschnittsalter der Aktiven bei 42 Jahren. „Das Freizeitverhalten hat sich weiterentwickelt. Während der Sport am Freitag früher ein fester Termin war, wird heute zwischen anderen Freizeitangeboten, Familie und der ASG entschieden. ASG-Turniere und Exkursionen, an die sich die Älteren gerne erinnern stehen derzeit leider nicht an, aber das kann ja wieder kommen“, so Heiko Koch weiter. Der Grundgedanke, gemeinsam Sport zu treiben und einen regelmäßigen Austausch im Freundeskreis zu ermöglichen, bleibe aktuell und so werden jedes Jahr in einem alten ASG-Zeremoniell einige neue Teilnehmer in die Gruppe aufgenommen. Koch: „Heute geht es weniger um die Integration der drei Ortsteile, sondern um die Einbeziehung neu zugezogener Mitbürger und den Fortbestand für die nächsten Jahre.“ Und was das anbelangt – „es wird sicher nachgefeiert“.