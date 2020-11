Wendeburger Kindergartenkinder lernen von Jennifer Pape

Drei Mal eine ganze Woche Fortbildung, eigentlich verteilt über ein Jahr, so lange dauert die religionspädagogische Langzeitfortbildung für Erzieherinnen und Sozialassistentinnen, Erzieher und Sozialassistenten normalerweise. Anders in diesem Jahr: Die dritte Ausbildungswoche fiel in den Corona-Shutdown im Frühjahr und musste auf Mitte September verschoben werden, erklärt die Wendeburger Pfarrerin Petra Wesemann. Und das habe für die Absolventinnen und Absolventen einen langen Atem verlangt. Jennifer Pape vom evangelischen Kindergarten Wendeburg habe ihn bewiesen und ihre Qualifikation erfolgreich abgeschlossen, berichtet die Pfarrerin weiter.

Fachwissen in Kindergartengruppe eingebacht

Auch das ist in der Corona-Zeit anders als sonst. Der praktische Teil der Ausbildung im evangelischen Kindergarten Wendeburg werde oft mit einer gruppenübergreifenden Bibelwoche für die vierjährigen Kinder verbunden. Da die gruppenübergreifenden Bibelwoche nicht stattfinden konnte, brachte Jennifer Pape ihr Fachwissen in die Gruppe ein, in der sie eingesetzt ist. So hörte die Kinder der Igelgruppe die Josephsgeschichte aus dem Alten Testament. Darin geht es um Themen wie Streit, Rivalität unter Geschwistern oder Freunden und Möglichkeiten, sich wieder zu vertragen.

Kinder beschäftigen sich mit St. Martin

„Auch wenn auf die gruppenübergreifende Bibelwoche aufgrund von Corona werden musste, wird dennoch in allen Gruppen auch religionspädagogisch gearbeitet“, betont die Pfarrerin. „Inzwischen gibt es in jeder Gruppe mindestens eine Mitarbeiterin, die in den vergangenen Jahren die religionspädagogische Langzeitfortbildung absolviert hat. Aktuell beschäftigen sich die Gruppen mit St. Martin, bevor es in der Adventszeit dann wieder um die Weihnachtsgeschichte gehen wird.“