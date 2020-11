Wendeburger Friedhöfe sollen umgestaltet werden

Das Bild der Friedhöfe verändert sich – auch in Wendeburg nehmen die Urnenbestattungen und die Bestattungen unter grünem Rasen zu. Sie brauchen weniger Platz. Die Folge sind simmer größere Freiflächen. Was soll mit ihnen geschehen? Der Wendeburger Ortsrat geht dieser Frage zurzeit nach und befasst sich aktuell mit der Umgestaltung der Friedhöfe Zweidorf, Wendeburg und Wendezelle. Auf dem Wendeburger Friedhof hat bereits ein Außentermin stattgefunden.

Cornelia Matthies, Mitglied der SPD im Ortsrat und im Gemeinderat, will in Erfahrung bringen, wie die Bürger darüber denken, welche Vorstellungen und Ideen sie haben. Unter dem Titel „Denk dein Dorf“ hatte sie 2017 an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt Bürger eingeladen, ihre Ideen vorzutragen. Ein Angebot, das gut angenommen wurde. Darauf baut die Kommunalpolitikerin auch jetzt. „Gerade das Thema der Friedhofsneugestaltung ist mit Emotionen verbunden und ich denke, dass es sich hier wunderbar anbietet, die Meinung meiner Mitmenschen einzuholen“, sagt sie. „Je älter die Menschen werden und gerade in der jetzigen Zeit beschäftigen sich doch viele mit dem Thema der Friedhofsgestaltung. Es geht auch darum, wie die Friedhöfe in Ordnung gehalten werden und wie die Aufteilung der einzelnen Felder der verschiedenen Bestattungsarten erfolgt und vieles mehr.“ Sie sei der Meinung, dass Friedhöfe auch Orte der Natur und der Ruhe seien. „Ein Besuch am Grab kann auch gut tun.“

Der Friedhof als Ort der Erinnerung

Cornelia Matthies erinnert sich an ihre Kindheit, „als ich mit meiner Großmutter auf dem Zweidorfer Friedhof war und ihr geholfen habe, die Gräber der Familie in Ordnung zu halten. Sie hat mir dann immer von unserer Familie erzählt. Daher sind Friedhöfe auch wichtige Orte der Erinnerung! Und entsprechend wichtig ist es auch, diese ansprechend zu gestalten.“ Leider seien in der Vergangenheit viele alte Grabdenkmäler entfernt, Wege begradigt und Hecken als akribische Einteilung der Ruhezonen gepflanzt worden. „Heute wirken diese Einteilungen sehr rasterhaft und viele Bereiche zwischen den Hecken stehen leer. Das ist auch gerade der Punkt, mit dem sich der Ortsrat beschäftigt.“

Cornelia Matthies will die Meinung der Bürger hören

Cornelia Matthies freut sich über Rückmeldungen, per E-Mail unter cornelia.matthies@icloud.com, telefonisch ist sie unter (05303) 3724 (mit Anrufbeantworter, gerne eine Nachricht draufsprechen).