Sophientaler laden zu Adventsfenster-Spaziergang ein

Sophiental. Der Lebendige Adventskalender kann in der Corona-Pandemie nicht wie sonst stattfinden. Alternative in Sophiental: Spaziergänge zu den Fenstern.

Alle Jahre wieder: Mit Einbruch der Dunkelheit leuchtet der Stern in der Sophientaler Kirche in der Ortsdurchfahrt besonders schön. Und auch das „Wahrzeichen“, den Sophientaler Weihnachtsbaum, gilt es wieder zu bewundern. Die Baumtruppe habe zum ersten Advent unter erschwerten Corona-Bedingungen einen wunderschönen Baum geschmückt, berichten Stefani Borsum und Magdalene Jeibmann, die Organisatorinnen des „Lebendigen Adventskalenders“ in Sophiental.

Doch anders als in den Vorjahren konnte mit der ersten Beleuchtung des Baumes diesmal nicht der „Lebendige Adventskalender“ eröffnet werden. Die Veranstaltungsreihe mit zwanglosen Treffen, Liedern, Punsch und Keksen an verschiedenen Adventsfenstern im Dorf darf Corona-bedingt nicht stattfinden. Dennoch aber werden 24 geschmückte Fenster oder Türen im Ort mit einer Zahl versehen. Die Bürger sind eingeladen, sich bei einem gemütlichen Spaziergang die Türen und Fenster anzusehen und dann in einen Blanko-Adventskalender einzutragen, bei welchen Personen und an welchen Adressen sich die Adventsfenster befinden. „Die Adventskalender werden noch verteilt“, sagt Stefanie Borsum. Initiativkreis Wendeburger Unternehmer illuminiert den Kernort Keine Adventsfenster, dafür umso mehr Sterne sind im Wendeburger Kernort zu sehen, entlang der beiden Hauptstraßen. „Seit dem Advent 2016 lässt der Initiativkreis Wendeburger Unternehmer (IWU) den Kernort erstrahlen“, erinnert IWU-Vorsitzender Marco Schmidt. „Auch in diesem Jahr hat der Sterne-Beauftragte des Vereins, Olaf Prössel, die Sterne rechtzeitig in Stand gesetzt und ein Team aus freiwilligen Aufbauhelfern auch in dieser schwierigen Zeit zusammengestellt.“ Weihnachtssterne mit LED-Beleuchtung Die Instandsetzungskosten von jährlich rund 1.000 EUR Euro würden die Wendeburger Firmen gern tragen, um ihren Beitrag für ein adventliches Wendeburg beizusteuern, so Marco Schmidt weiter. Durch die günstige LED-Beleuchtung werde wenig Strom gebraucht. Dies ziele bereits auf das Nachhaltigkeitskonzept der Gemeinde ab, „bei dem der IWU natürlich dabei ist“. Auch unterstützen die Unternehmer das Projekt Wendeburger Sternweg, indem sie die Tafeln finanzierten, die in den Orten auf das Projekt aus der Bürgerschaft hinweisen. Lesen Sie dazu auch: Wendeburger „erlaufen“ Weihnachtsgeschichte auf dem Sternweg