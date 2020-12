Nikolausaktion in Wendeburg - ganz coronakonform

Die St. Elisabeth-Gemeinde Wendeburg lädt Familien mit Kindern für den Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember, ab 16 Uhr, zu einem Spaziergang rund um die Kirche ein. „Dabei gibt es allerlei rund um das Leben und die Legenden rund um den Heiligen Nikolaus zu entdecken, zu basteln, zu suchen“, sagt Dr. Andrea Marschall-Langemann aus St. Elisabeth in Wendeburg.

„Ganz im Sinne des Heiligen Nikolaus möchten wir gerade in dieser für Kinder unwirklichen und schwierigen Zeit besondere Momente schaffen. Deshalb haben wir eine coronakonforme Aktion mit Aktivitäten rund um St. Elisabeth vorbereitet. Damit alle gesund bleiben und den Nachmittag genießen können, bitten wir aber darum, beim Spaziergang auf die Abstände zu anderen Familien zu achten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, so Andrea Marschall-Langemann weiter.

Der Musikzug begleitet die Andacht musikalisch

Die Angebote rund um die Kirche starten um 16 Uhr. Um 17 Uhr findet dann eine kurze musikalische Andacht zum Hl. Nikolaus statt, begleitet von Bläsern des Musikzugs des Bunds der katholischen Jugend (BDKJ) Wendeburg. „Gehen Sie mit Taschenlampe auf Nikolaussuche, erfahren Sie mehr über das besondere Leben und Wirken des Heiligen Nikolaus, pflanzen Sie einen Lebkuchenbaum, schreiben Sie Karten für unseren Wunschbaum und nehmen Sie einen selbst gebastelten Nikolaus mit nach Hause“, heißt es in der Einladung weiter. „Und zwischendurch können Sie sich an der Feuerschale aufwärmen. Oder Sie werfen einen Blick in die Kirche und schauen, wie weit der Krippenaufbau schon vorangeschritten ist, zünden eine Kerze an.“

Vor der Kirche steht ein Wunschbaum

Vor der Kirche soll ein Wunschbaum mit Karten mit guten Wünschen bestückt werden. Andrea Marschall-Langemann erklärt: „Jeder kann auf Postkarten mit Bildern unserer Krippe gute Wünsche für andere Menschen schreiben. Diese werden an den Wunschbaum gehängt. Gleichzeitig können sich andere Besucher gern eine der Karten mitnehmen. Die Karten, die an Weihnachten noch am Baum hängen, werden wir an Bewohner von Seniorenheimen verteilen.“