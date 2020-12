In den Haushalt 2021 der Gemeinde Wendeburg soll Geld aufgenommen werden, um zu prüfen, ob in den Grundschulen Raumbelüftungs-Anlagen eingebaut werden können und was diese kosten. Das beantragt die CDU-Fraktion im Wendeburger Gemeinderat.

„Raumlufttechnische Anlagen zur Raumbelüftung (RTL) werden in Zukunft in öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel in Schulen immer größere Beachtung erhalten“, schreibt Fraktionsvorsitzender Sigurt Grobe in seinem Antrag an die Gemeinde. Solche Anlagen ließen sich in Bestandsgebäuden nachrüsten, „auch wenn der Aufwand nicht unerheblich sein kann“. Im eingeschossigen Gebäudetrakt der Grundschule Wendeburg wäre die Nachrüstung „einfach“.

Virenbelastungen der Raumluft sicherstellen

Grobe: „Insbesondere in Räumen mit vielen Personen wie zum Beispiel Schulklassen kann die Konzentration von Kohlendioxid sehr schnell ansteigen. Da CO2 in höheren Konzentrationen zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und anderen Befindlichkeitsstörungen führen kann, muss das Gas durch ausreichende Lüftung aus dem Raum entfernt werden. Aber RTL Anlagen mit H 14 Filter können auch gleichmäßige und dauerhafte Absenkung von möglichen Virenbelastungen der Raumluft sicherstellen.“

Vom Stand 2017 bis heute habe sich auf diesem Gebiet einiges weiterentwickelt, so Grobe weiter. Auf Dauer wäre der Einbau beziehungsweise die Nachrüstung von zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und entsprechenden Filtern oder Entkeimung ein Schritt mit Nachhaltigkeit und auch zukunftsorientiert. „Alternativ wäre es aber auch denkbar, insbesondere bei Räumen oder Gebäudeteilen, die bautechnisch schwierig oder nur durch einen hohen Aufwand mit einer zentralen RLT Anlageausgestattet werden können, hier dann dezentrale Lüftungsanlagen vorzusehen“, schreibt Grobe weiter.

Gemeinde soll Fachingenieur einladen

„Auch wäre es wünschenswert, wenn ein Fachingenieur vor dem Beginn der Prüfung und Kostenermittlung im Planungs-, Umwelt- und Wirtschaftssauschuss über zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen referiert. „Im ersten Schritt soll eine Prüfung und Kostenermittlung für den Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen zur Raumbelüftung (RTL) bzw. dezentralen Lüftungsanlagenerfolgen“, präzisiert der Fraktionsvorsitzende den Antrag. „Dies beinhaltet gegebenenfalls auch, einen Auftrag an einen Fachingenieur für Lüftungs- und Klimatechnik zu erteilen. Erst wenn die möglichen Herstellungskosten und Ausführungsmöglichkeiten vorliegen, soll der Rat über die Maßnahme weiter beraten.“

SPD fordert Kauf von mobilen Luftreinigungsgeräten

Die SPD hatte kürzlich – ebenfalls in einem Antrag an die Gemeinde – den Kauf von Luftreinigern gefordert. „Um die rund 20 Klassenräume in den Wendeburger Grundschulen auszustatten, müssten je Klassenraum drei Geräte beschafft werden. Die können dann 720 Kubikmeter Raumluft in der Stunde reinigen. Wir bewegen uns bei einem Kostenvolumen von rund 30.000 Euro“ , rechnete Ratsherr Ralph Jarosch vor und führte als Beispiel die bayrische Gemeinde Neubiberg an, die solche Geräte einsetze. „Wir sollten hier sehr schnell eine Entscheidung treffen, zumal wir davon ausgehen müssen, dass uns Covid-19 noch einige Zeit begleiten wird“, sagte Jochen Hansmann. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 zu treffen, das werde der Situation nicht gerecht. Schließlich sei die Verabschiedung des Haushalts 2021 auf den Februar verschoben.

Wendeburger CDU-Ratsfraktion lehnt mobile Geräte ab

Die CDU in Wendeburg habe sich schon vor längerer Zeit mit mobilen Luftreinigungsgeräten beschäftigt, erklärte der Fraktionsvorsitzender der CDU dazu, und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine völlig unnötige Anschaffung sei. Infrage stellt der CDU-Fraktionsvorsitzende auch die von der SPD Wendeburg angeführten Kosten für den Kauf, 30.000 Euro. Grobe: „Diese Kosten sind aber für Luftreiniger, die im privaten Haushalt zur Anwendung kommen.“ Für die Schulen müssten hocheffiziente Luftreiniger gekauft werden, die unter anderem geräuscharm sind und über leistungsstarke Filter verfügen. „Solche Luftreiniger werden ab 3.800 Euro pro Gerät gehandelt. Für die Grundschulen in Wendeburg wären circa 26 Geräte notwendig, die eine Anschaffungssumme von circa 100.000 Euro beinhalten würden – ohne Kindergärten und Kinderkrippen.“

Drei Sitzungen hintereinander

Thema sein wird die Belüftungsfrage in den kommunalpolitischen Gremien am Dienstag, 8. Dezember. Schulausschuss, Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschuss sowie Gemeinderat Wendeburg tagen. Die erste Sitzung beginnt um 17 Uhr, die zweite um 17.30 Uhr und die dritte um 19 Uhr. Tagungsort ist die Mehrzweckhalle in Meerdorf.

Im Schulausschuss geht es um den Antrag der SPD, für die Grundschulen Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Außerdem werden die Schulleiterinnen aus dem Schulalltag berichten. Auf der Tagesordnung des Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschusses steht der Meerdorfer Bebauungsplan Wipshäuser Straße West. Außerdem soll der Neubau von Kindergarten und Krippe in Neubrück vorgestellt werden. In der Sitzung des Rates stehen schließlich die Beschlussfassungen über die Luftreiniger und den Meerdorfer Bebauungsplan an.

Weitere Punkte sind die Besetzung des Finanzausschusses und die Benennung von Ausschussmitgliedern für den Abwasserverband Braunschweig. Zu Beginn aller drei Sitzungen können Einwohner Fragen an Politik und Verwaltung richten.

