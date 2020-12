Gemeinderat lehnt Luftreiniger in Wendeburg mehrheitlich ab

Soll die Gemeinde Wendeburg die Klassenzimmer ihrer Grundschulen mit Luftreinigungsgeräten ausstatten oder nicht? Die SPD-Fraktion hatte dies beantragt. Die Mitglieder des Schulausschusses gaben mit drei Ja-Stimmen gegen zwei Nein Stimmen (und zwei Enthaltungen) ihre Empfehlung zum SPD-Antrag. Der Gemeinderat lehnte ihn ab, mit 15 Nein-Stimmen gegenüber 12 Ja-Stimmen. In beiden Sitzungen wurde ausführlich und kontrovers diskutiert.

Im Schulausschuss ging es zunächst um die Situation in den Grundschulen. „Wir versuchen, so normal wie möglich weiter zu arbeiten“, berichtete Sandra Polte-Schirmer, Leiterin der Alten Dorfschule Bortfeld. „Alle Klassen sind in der Schule.“ Die Pausen finden zu unterschiedlichen Zeiten statt, außerhalb der Klassenzimmer gilt Maskenpflicht – und es wird, wie es der Hygieneplan besagt, alle 20 Minuten gelüftet. „Alle Fenster lassen sich öffnen.“

Fenster im Neubau der Grundschule Wendeburg lassen sich nicht öffnen

Das ist im neuen Trakt der Grundschule Wendeburg nicht so. Die Fenster ließen sich von Anfang an nicht gut öffnen und schließen, „das sagen wir seit zwei Jahren“, berichtete Tanja Mäuselein, stellvertretende Leiterin der Grundschule Wendeburg. Seit vier Wochen ließen sich die Fenster in zwei Klassenzimmern am Lehrerpult nun gar nicht mehr öffnen. Auch berichtete sie von der Lüftungsanlage im Neubau. „Wir wissen nicht, wie die funktioniert.“ Angeblich messe sie den Gehalt von Kohlendioxid. „Wir müssen dennoch alle 20 Minuten lüften.“ Einen Vorteil von der Anlage habe man im Kollegium noch nicht gesehen. Eine Klasse der Grundschule Wendeburg war in Quarantäne, auch eine Lehrerin, und es wird nach „Szenario B“ unterrichtet, tageweise im Wechsel, berichtete Tanja Mäuselein weiter.

Der neue Trakt der Grundschule Wendeburg wurde 2018 gebaut. Foto: Bettina Stenftenagel

Bei den Fenstern handele es sich um ein Gewährleistungsproblem, erklärte Bürgermeister Gerd Albrecht. Es seien falsche Beschläge angebracht worden. Die zuständige Firma lasse die Gemeinde warten. „Eigentlich müssten wir die Räume schließen“, so Albrecht weiter. „Die Anlage läuft, aber sie schafft es nicht, die CO2-Belastung raus zu kriegen“, sagte Jürgen Wittig, Leiter des Fachbereichs Bauen. „Wir gehen den Dingen nach“, versprach der Bürgermeister. Wie das Verfahren beschleunigt werden könnte, regte Julian von Frisch, Fraktionsvorsitzender der Grünen, an: „Der Firma einen Termin setzen. Den Klassenraum schließen, einen anderen Raum mieten und der Firma die Kosten dafür in Rechnung stellen.“

Weit auseinander gingen die Meinungen in den Diskussionen über den Kauf von Luftreinigungsgeräten mit Filtern. Intention der SPD: „Für die Kinder und Lehrkräfte alles Mögliche zu tun, um das Risiko gering zu halten“, sagte Cornelia Matties. Dass solche Geräte Viren in der Raumluft minimieren, sei unstrittig, erklärte Ludwig Thiemann. „Die Grünen unterstützen den Antrag der SPD“, sagte Rosemarie Waldeck. Es gehe nicht nur im die Kinder und Lehrkräfte, sondern auch um die Eltern und Großeltern, die vor Covid 19 geschützt werden müssten. Der Kauf von Luftreinigungsgeräten sei eine Investition in die Zukunft.

Bürgermeister Gerd Albrecht rät von Luftreinigern ab

Richtig lüften: CO2-Ampeln sollen dafür sorgen, dass ausreichend gelüftet wird - die Kinder aber auch nicht unnötig frieren müssen. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU) hielt – im Schulausschuss wie auch im Rat – die „harte Realität“ vor Augen und riet „dringend“ vom Kauf von Luftreinigern ab: Landesgesundheitsamt, Städte- und Gemeindebund, Kultusminister wie auch der Landkreis würden vom Kauf von Luftreinigungsgeräten abraten. Außerdem habe die Gemeinde Wendeburg kein Geld für die Anschaffung im Haushalt. Geld müsste im Haushalt 2021 veranschlagt, oder aber es müsse noch vor Weihnachten Nachtragshaushalt für 2020 erstellt und der Ansatz dann auf 2021 übertragen werden. Und selbst dann müsse ein Fachbüro einbezogen und der Auftrag ausgeschrieben werden. Vor dem Frühjahr seien die Geräte nicht da. „Es gibt Fragen über Fragen – bitte kein Schnellschuss.“ Wenn, dann müssten nicht nur die Schulen, sondern auch die Kindertagesstätten, der Hort und die Mensa mit Luftreinigern ausgestattet werden.

Position der CDU: „Wir brauchen Luftreiniger nicht“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Sigurt Grobe. Sie aufzustellen, wäre Aktionismus. Die Gemeinde müsse sich vielmehr intensiv und in aller Ruhe mit dem Einbau von Raumluftanlagen befassen.

„Wir stimmen über etwas ab, was in den Schulen nicht gefordert und in der Praxis nicht erprobt wird“, gab Ratsherr Albert Kuss (CDU) zu bedenken. Luftreiniger seien ökonomisch wie ökonomisch nicht sinnvoll, so Maximilian Grösch (FDP) – und auch Dirk Reinecke (AfD) pflichtete der CDU bei. Reinecke: „Corona wird in einem halben Jahr Geschichte sein.“

Bortfelder Schulleiterin bittet um CO2-Ampeln

Kindertagesstätten seien nicht das Problem, sagte Jochen Hansmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, in der Sitzung des Rates und trug den Ergänzungsantrag der SPD vor: für den Kauf von Luftreinigern 80.000 Euro bereitzustellen, „das sind umgerechnet 200 Euro für jedes Schulkind“. Der Antrag sei bereits im November gestellt worden, „die Verwaltung hätte sich da schon mal Gedenken machen können“.

„CO2-Ampeln wären gut“, regte die Bortfelder Schulleiter im Schulausschuss an. Diese zeigen an, wann gelüftet werden muss. „Und FFP2-Masken.“ Es sei großartig, dass man sich so viele Gedanken um die Schulen mache, lobte sie. Da in der Schule keine Ahnung von Lüftungsanlagen habe, regte sie an, ein Gerät zu Testzwecken aufzustellen, auch, um die Lautstärke zu hören. Ein Vorschlag, für den sich auch die stellvertretende Schulleiterin in Wendeburg aussprach. Den Kauf von Ampeln sagte der Bürgermeister „sofort und kurzfristig“ zu.