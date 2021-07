Wendeburg sucht einen Hausarzt - dringend

Ein Hausarzt misst in seiner Praxis den Blutdruck. Aber wie lange gibt es sie noch, die Hausärzte? In der Gemeinde Wendeburg beginnt die Versorgung zu bröckeln – ein Riesenproblem für die Gemeinde.

In der Gemeinde Wendeburg zeichnet sich ein „Riesenproblem“ ab – so nannte es Bürgermeister Gerd Albrecht in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Es geht um die Ärzteversorgung, denn zum Jahresende wird eine der Hausarztpraxen aufgegeben.

Die SPD-Fraktion hatte das Problem, das nun akut geworden ist, bereits zu Jahresbeginn angesprochen und gefordert, frühzeitig ein Konzept für die Zukunft aufzustellen. Jetzt drängte die SPD erneut darauf, dass Vertreter der Fraktionen des Rates, Bürgermeister und die Wendeburger Hausärzte zusammenkommen, um nach einer Lösung zu suchen. Den „Runden Tisch“ soll es nun auch zeitnah geben.

„Wenn Sie einen Arzt kennen, am besten, Sie bringen ihn gleich her“

Die beste Lösung, dass eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die Praxis von Anja Zuzak gefunden wird, erhofft sich der Bürgermeister jedoch nicht davon. „Wenn Sie einen Arzt kennen, am besten, Sie bringen ihn gleich her“, sagte er in die Runde der Ratsmitglieder. Die fiel an diesem Abend übrigens sehr klein aus. Von 26 Ratsmitgliedern nahmen nur 18 an der Präsenz-Sitzung in der Mehrzweckhalle Meerdorf teil. Alle anderen hatten abgesagt.

Lesen Sie auch:

Hausarztpraxen in Wendeburg voll ausgelastet

Land und Kommunen erproben Modelle gegen den Ärztemangel

Das sagt die KVN zur Suche nach Ärzten für Lengede

Die Gemeinde Wendeburg gehört bei der Ärzteversorgung mit den Gemeinden Papenteich und Vechelde zum Planungsbereich Braunschweig-Umland, für diesen Bereich sei schon länger ein Arztsitz ausgeschrieben, sogar mit finanzieller Förderung, erklärte Albrecht. Aber auch, dass die Besetzung der Stelle nicht in der Zuständigkeit der Gemeinde liege, sonder in der der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der er in Kontakt sei.

Gemeinde Wendeburg kann Räume anbieten

„Die Gemeinde kann eine Ansiedlung aber unterstützen – wir können Räume anbieten“, sagte Albrecht. Landesweit seien die Hausarztpraxen aber eher ein Auslaufmodell, viele Gemeinden seien auf der Suche, auch im Landkreis Peine. Eine Gemeinde versuche es sogar mit Abwerbungen. „Das geht gar nicht.“

Den Namen der Gemeinde wollte Albrecht nicht nennen. Doch das hatte die SPD bereits vor Wochen getan, es handelt sich um die Gemeinde Lengede, die in einem leerstehenden Supermarkt ein gemeindeeigenes Ärztezentrum für drei Arztpraxen und einen Kinderarzt eröffnen will. Auch die Wendeburger Hausärztinnen und -ärzte seien über das Projekt informiert worden. Lengede habe ihnen zehn Monate Mietfreiheit angeboten, so die Information der SPD.

Gemeindeeigenes Ärztezentrum – ein Zukunftsmodell?

Ein gemeindeeigenes Ärztezentrum sei auch für die Gemeinde Wendeburg ein Modell, über das nachzudenken sei, so der Bürgermeister in der Ratssitzung am Dienstag weiter. Dazu nimmt die SPD in einem Schreiben an den Bürgermeister Stellung: Ein ärztliches Versorgungszentrum sei eine mittelfristige Möglichkeit, „kurzfristig hilft sie nicht“. Die Kapazität der anderen Praxen reiche nicht aus, um rund 1000 Patienten aufzunehmen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de