Seniorenheim in Wendeburg

Seniorenheim in Wendeburg Blick auf die Pläne für das Wendeburger Seniorenpflegeheim

Bürgermeister Gerd Albrecht erklärt einigen Mitgliedern des CDU-Gemeindeverband s die Pläne für die Seniorenresidenz am Meierholz.

Wendeburg. Die Pläne für das Seniorenpflegeheim am Meierholz in Wendeburg sind fertig. Was geplant ist, lesen Sie hier.