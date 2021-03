Gesundheits-Podcast: Allergien - die Schattenseite des Frühlings

Die Zahlen sind alarmierend: Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter einer Allergie. „Es ist davon auszugehen, dass das in den nächsten Jahren fast jeden Zweiten betreffen könnte“, sagt Professor Dr. Omid Majdani. Der 49-Jährige ist Chefarzt der HNO-Klinik am Klinikum Wolfsburg, Spezialist für plastische Kopf- und Halschirurgie und Allergologe.

Podcast „Auf Herz und Nieren“: Experte erklärt, warum übertriebene Hygiene ein Problem ist?

Im Podcast „Auf Herz und Nieren“, den unsere Zeitung in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg anbietet, erklärt der Experte, warum übertriebene Hygiene ein Problem ist, was Heuschnupfen-Geplagte tun können und welche positiven Auswirkungen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hat.

Diesen und weitere Podcasts unserer Zeitung finden Sie hier, bei Spotify, ApplePodcast und Co.