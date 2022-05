Gesundheitspodcast: So hilft Strahlentherapie den Krebspatienten

Ein zwei Millionen Euro teurer Linearbeschleuniger, ein Bunker mit meterdicken Wänden – das hört sich mehr nach Science-Fiction als nach Krankenhaus an. Doch es ist der Arbeitsplatz von Dr. Marcel Ott im Klinikum Wolfsburg. Der 53-Jährige ist seit 2015 Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie. In der 16. Folge des Gesundheitspodcasts „Auf Herz und Nieren“ erzählt Dr. Ott im Gespräch mit WN-Redaktionsleiter Markus Kutscher, welche Erfolge die Strahlentherapie verspricht, was der Unterschied zur Chemotherapie ist und welches ungewöhnliche Hobby er in seiner Freizeit ausübt.

