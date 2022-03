"Deine Lieblingsmenschen": Traumberuf Polizeibeamtin?

Sie steht nicht nur tagtäglich in Deutschland im Kreuzfeuer, sondern war als Vermittlerin für eine TV-Aufzeichnung auch schon in den Vereinigten Staaten. Genauer gesagt in Los Angeles. Wie kam es dazu? Im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ verrät sie: „Das ist eine ganze Reihe von Zufällen gewesen.“ Da sie bereits des Öfteren für das Kabel-Eins-Format „Achtung Kontrolle“ vor der Kamera stand, wurde DMAX für die Auslandsproduktion „Die Austausch-Cops“ auf sie aufmerksam. Kurze Zeit später fungierte sie als Mediator zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Polizeiberuf. „Voraussetzung war, dass ich in einem westlich geprägten Land eingesetzt werde, wo Frauen auch akzeptiert werden.“

In der Stadt der Engel lernte Nina Patermann den Polizeiberuf noch einmal von einer anderen Seite kennen. „Der Job eines Streifenpolizisten ist in LA ein Einzelkämpfer-Job.“ Als Polizistin in Los Angeles – das kennt man sonst nur aus Filmen. Doch wie in einem Film habe sich die 33-Jährige zu keinem einzigen Zeitpunkt gefühlt. „Wenn du im Streifenwagen sitzt, wenn es eine Fahndung gibt, wenn du bewaffnete Menschen verfolgst und am Ende auch stellst, dann bist du nicht im Film sondern das ist das reale Leben.“ Vor allem der Respekt gegenüber der amerikanischen Polizei sei in den USA stärker als in Deutschland.

"Respekt auf der Straße ist ein ganz schwieriges Thema?"

Eine Herausforderung, der sich die Polizeibeamtin tagtäglich in Deutschland stellen muss. „Ich bin seit fast elf Jahren in Deutschland an der Straße. Respekt ist ein ganz ganz schwieriges Thema“, erzählt sie. Bei der Polizei in Deutschland gehören laut Nina Patermann Beleidigungen und körperliche Übergriffe zum Alltag dazu. „Der Gesellschaft geht der Respekt immer mehr verloren.“

Nicht nur mit den Hürden und Schicksalen im Alltag, wie etwa schwer verprügelte Frauen oder verstorbene Säuglinge, hat die 33-Jährige zu kämpfen. Auch sie musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als ihr Beruf nach einem tragischen Reitunfall am seidenen Faden hing. Wie sie sich aus dem Rollstuhl heraus gekämpft hat und ob sie den Beruf einer Polizeibeamtin heute noch als Traumberuf betiteln würde? Das verrät Nina Patermann im Gespräch mit dem Moderations-Duo Marcel Krüger und Celine Wolff.

