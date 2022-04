Wolfsburgerin hat Endometriose: So kommt sie durch den Alltag

Sophie Butzke leidet unter Endometriose. Starke, kaum auszuhaltende Schmerzen sind nicht nur während ihrer Periode alltäglich. Auch beim Geschlechtsverkehr leidet die 29-Jährige. Im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ erzählt sie, wie eine mehrstündige Operation nun helfen soll, wie es mit ihrem Kinderwunsch aussieht und wie die Krankheit sie im Alltag belastet.

Endometriose, ein Thema, was noch viel zu selten in der Gesellschaft diskutiert wird. Nicht nur die Wolfsburgerin leidet unter dieser Krankheit. Schätzungen zufolge erkranken in Deutschland jährlich etwa 40.000 Frauen daran, wie die Patienteninformation mitteilt. Bei ihnen wächst gebärmutterähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter. „Das kann an sämtlichen Organen vorkommen“, weiß Sophie Butzke. Das Gewebe wachse zyklisch an und blute auch zyklisch, wodurch die Betroffenen starke Schmerzen bekommen.

Operationen sollen der Wolfsburgerin zum Kinderwunsch verhelfen

Mittlerweile hat sich die Wolfsburgerin zweimal operieren lassen. Der letzte Eingriff dauerte fünf Stunden. Eine Operation, die vor allem für ihren Kinderwunsch von großer Bedeutung war – schließlich kann die Endometriose auch unfruchtbar machen. „Als ich die Diagnose Endometriose bekommen habe, habe ich mir um mich selbst noch keine Gedanken gemacht. Ich hatte Angst, dass ich meinem Mann nicht mehr genüge, weil auch er einen Kinderwunsch hat.“ Um den Kinderwunsch doch noch wahr werden zu lassen, wurden bei der Operation nun Sophie Butzkes Eierstöcke behandelt. „Ich soll jetzt ein halbes Jahr versuchen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden“, erklärt die 29-Jährige.

Auch trotz der OP werden die Schmerzen nicht mehr ganz weggehen, weiß die Endometriose-Patientin. Auch im Alltag bereitet ihr die Krankheit oft Probleme. Mit progressiver Muskelentspannung und Akupunktur, um ein paar Beispiele zu nennen, versucht sie, gegen die Schmerzen anzukämpfen. „Die Akupunktur macht mich an meinen schlimmsten Tagen zwei bis drei Stunden schmerzfrei. Die sind es mir wert, mir ein paar Nadeln in meinen Bauch stechen zu lassen“, sagt Sophie Butzke.

Sophie Butzke leidet auch unter Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

Die 29-Jährige ist gelernte Altenpflegerin. Heute arbeitet sie in einem Wohnhaus für Schwerstbehinderte. Nicht immer kann sie ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen. „Ich habe ein sehr gutes Team um mich herum. Alle wissen von meiner Erkrankung und meinem Behindertengrad.“ Trotzdem müsse sie sich öfters krankmelden, wenn die Schmerzen zu stark werden. Denn nicht nur während ihrer Periode, auch jeden dritten Tag leidet Sophie Butzke an den Symptomen der Krankheit. Oft hat sie zum Beispiel einen Blähbauch oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Die Schmerzen sind nämlich nicht perioden- sondern situationsabhängig, gibt die Wolfsburgerin im Podcast zu verstehen.