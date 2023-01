Episode 39 "Deine Lieblingsmenschen": F*** Cancer & Never Give Up!

Braunschweig. Ich bin Laura, 29 Jahre alt, das Gesicht hinter dem Account @lauralamode und im Juli 2021 habe ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs (Hodgkin Lymphom) bekommen und mein Leben hat sich mit der Diagnose schlagartig gewandelt. PLÖTZLICH KREBS. Anfang 2021 habe ich einen Juckreiz am kompletten Körper bekommen und im Juni ist dann mein Lymphknoten am Hals angeschwollen - ich war meinem Körper SEHR dankbar, dass er mir diese Zeichen gegeben hat und vor allem auch meiner inneren Stärke, die mir immer wieder gesagt hat: Mit dir stimmt etwas nicht! Der Juckreiz wurde von den meisten Ärzten gar nicht richtig ernst genommen und ich bin trotzdem so stolz auf mich, dass ich drangeblieben bin und auch noch 10 weitere Arztbesuche auf mich genommen habe, bis endlich die Diagnose gestellt wurde! Die Diagnose war wirklich ein absoluter Schock für mich, denn ich war doch eigentlich so jung und so unglaublich fit?

Ich bekomme täglich Nachrichten von Krebspatienten und auch Angehörigen, die mir schreiben, dass ich ihnen mit meinem Content weiterhelfen und Mut schenken konnte - genau das war meine Mission, weshalb ich die Krebsdiagnose öffentlich behandelt und von meinen Erfahrungen berichten wollte. Ich war damals auch sehr dankbar, über Instagram meine „Krebs-Community“ kennengelernt zu haben, die mir selbst super weitergeholfen haben mit meiner Krankheit umzugehen, mir Tipps gegeben und mir Mut geschenkt haben. Niemand muss mit dieser Krankheit alleine sein! Mittlerweile bin ich seit einem Jahr in Remission und die fitteste und stärkste Version, die ich jemals war. Und einfach dankbar, zu leben!