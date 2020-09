"Löwengebrüll": Mögliche Personalwechsel und Gegner Holstein Kiel

Nach der 0:2-Niederlage zum Zweitliga-Auftakt alles infrage stellen? Das wäre zu einfach. Die Fußballer von Eintracht Braunschweig hatten gegen den vormaligen Relegationsteilnehmer 1. FC Heidenheim eine gute Partie gezeigt. Nur mit dem Toreschießen klappte es nicht.

Löwengebrüll – Zweite Podcast-Episode zu Eintracht Braunschweig ist da

So analysierten es auch unsere Sportredakteure Daniel Mau und Lars Rücker in der zweiten Folge unseres neuen Podcasts Löwengebrüll. In ihm liefern wir vor jedem Heimspiel der Löwen Hintergründe, Analysen und Neuigkeiten zum Geschehen an der Hamburger Straße.

Sportredakteure Lars Rücker (links) und Daniel Mau sprechen über die Lage von Eintracht Braunschweig vor dem Saisonstart. Foto: Anna Waiblinger

In der rund dreißigminütigen Episode ging es diesmal um das zurückliegende Auswärtsspiel, mögliche Personalwechsel in der Startelf, den kommenden Gegner Holstein Kiel und erneut um Martin Kobylanski.

Die Einschätzung unserer Redaktion und weitere Folgen und Podcasts hören Sie hier.