"Löwengebrüll-Podcast": Ist Eintracht bereit für das Derby?

Welche Reaktion zeigen die Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig nach der 1:3-Niederlage in Kiel im Derby gegen Hannover 96? Diese Frage diskutierte Sportredakteur Daniel Mau mit Fanradio-Reporter Malte Schumacher in der aktuellen Folge unseres Eintracht-Podcasts. Schumacher, der die Eintracht auch als Blogger, Buchautor und Vereinsmitglied begleitet, wird am Samstag im Eintracht-Stadion vor dem Mikro sitzen, vor allem als Fan der Blau-Gelben. Deshalb will er sich eine Derby-Niederlage gegen „West-Peine“ gar nicht vorstellen.

