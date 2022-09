"Löwengebrüll": Eintracht Braunschweig gegen Hannover: 3 Thesen

Es ist das wichtigste und brisanteste Spiel für Eintracht Braunschweig in der Zweiten Liga. Leo Hartmann und Lars Rücker klären die wichtigsten Fragen und wagen auch schon einen Vorausblick auf das sogenannte "Nachbarschaftdsduell" gegen den VfL Wolfsburg: warum Leo Hartmann an Stelle des VfL nach der Spiel-Auslosung eine Flasche Korn geöffnet hätte, erfahrt Ihr in dieser Folge!





Ihr wollt Teil des Podcasts werden? Schreibt eine Whatsapp an mit Fragen oder eurer Meinung zur Eintracht an: 0173 510 6245