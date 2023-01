Folge 22 - New Work Now

Folge 22 - New Work Now #22 Das Jahr im Recap| Kira zieht Bilanz und beantwortet Fragen

Es ist soweit. Das ist die letzte Folge von New Work Now im Jahr 2022. Dazu haben sich Hostin Kira Marie Cremer und ihr Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Vorab wurden Sprach- und Textnachrichten zu Themenvorschlägen, Anregungen oder Fragen an Kira Marie gesendet.

Heute wird sie diese beantworten und gewährt Euch einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen von New Work Now. Außerdem erzählt sie Euch von ihren Höhen und Tiefen in diesem Jahr. Freut Euch auf eine emotionale und letzte Folge von New Work Now. Danke, dass ihr uns stets begleitet und unterstützt!





Mehr zu Kira:

Produziert von der FUNKE Mediengruppe.