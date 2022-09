"Forsch!"-Podcast: Das Patientenzimmer der Zukunft

Braunschweig Krankenhauskeime zählen zu den großen Herausforderungen im Klinik-Alltag. In Braunschweig entsteht das Patientenzimmer der Zukunft.

In Deutschland kommt es bei bis zu 600.000 Patienten im Jahr während des Krankenhausaufenthalts zu weiteren Infektionen, 15.000 von ihnen sterben. Wissenschaftler, Mediziner und Vertreter aus der Wirtschaft erproben in einem neuartigen Patientenzimmer in Braunschweig, wie solche Infektionen durch Architektur, Abläufe und neue Desinfektionsmethoden verhindert werden können.