Wölfe-Talk: Das Debakel von Dortmund und der Maulkorb

Was für ein Debakel! Mit 1:6 ist der VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund untergegangen. Darüber ist zu reden! In der neuen Folge des VfL Wolfsburg-Podcasts "Wölfe-Talk" blicken die Sportredakteure Daniel Mau und Tobias Feuerhahn auf das Debakel von Dortmund zurück und erörtern, was beim VfL nicht rund lief - und das ist eine ganze Menge.

Geredet wurde bei den Grün-Weißen im Anschluss an die Pleite übrigens nicht viel. Gar nicht, um genau zu sein. Der Fußball-Bundesligist hat sich abgeschottet und alle Medientermine gestrichen. Einen Dialog gab es aber immerhin mit den Fans. Die hatten die Wölfe-Profis zum Rapport bestellt - und Maximilian Arnold und Co. stellten sich. Außerdem im Podcast-Programm: Die überaus erfolgreichen VfL-Frauen und ein kurzer Ausblick auf die wichtige Partie gegen Mainz.