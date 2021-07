Episode 4 Zwischen den Zeilen - Darum sieht die Zeitung so aus

Lukas Dörfler und Tanja Reeve sprechen mit Layout-Chefin Luitgard Heissenberg über die Optik der Zeitung - und was man alles so falsch machen kann.

Braunschweig Warum sieht die Zeitung so aus, wie sie aussieht? Was hat sich geändert? Was sind Layout-Sünden? Layout-Chefin Luitgard Heissenberg klärt uns auf.