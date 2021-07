Zwischen den Zeilen - Das macht eine*n Journalist*in aus

Henning Noskes Gesicht dürfte vielen bekannt sein: Er ist der Lokalchef in Braunschweig. Der Lokalteil erscheint in jeder Lokalversion der Braunschweiger Zeitung – also beispielsweise auch in den Helmstedter Nachrichten und der Wolfenbütteler Zeitung.

Henning Noske ist Journalismus-Experte

Durch jahrzehntelange Erfahrung weiß Noske: Journalistin sein kann man nicht lernen. Oder doch? Was einen Journalisten seiner Meinung nach WIRKLICH ausmacht, verrät er in der neuen Episode von „Zwischen den Zeilen“.

Zwischen den Zeilen - der junge Podcast unserer Zeitung

In dem Podcast der Auszubildenden Lukas Dörfler und Tanja Reeve erhalten Hörerinnen und Hörer einen exklusiven Einblick in die Arbeit unserer Redaktionen.