Zwischen den Zeilen - Die Wirtschaftsredaktion

Wolfsburg, Salzgitter, Braunschweig - große Konzerne bedeuten große Berichte, oder?

Andreas Schweiger ist Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion und hat schon über die Wirtschaft geschrieben, als er Lokalreporter in Salzgitter war. In unserem Podcast Zwischen den Zeilen gibt er einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Wirtschaftsredaktion in Braunschweig und Wolfsburg.

Unseren Podcast gibt es auch bei Spotify.

Zwischen den Zeilen – Der junge Podcast unserer Zeitung

In dem Podcast der Auszubildenden Lukas Dörfler und Tanja Reeve erhalten Hörerinnen und Hörer einen exklusiven Einblick in die Arbeit unserer Redaktionen.