Zwischen den Zeilen - Der Chefredakteur, Mann für den Wandel

Die Braunschweiger Zeitung hat eine Doppelspitze: Kerstin Loehr und Christian Klose. In der ersten Folge über die Chefredaktion stellt sich Christian Klose vor. Wer ist der Mann, der den Wandel bei der Braunschweiger Zeitung vorantreiben will? Woher kommt er? Was ist sein Lieblingsfußballverein?

Als Chefredakteur versteht Christian Klose sich weniger als König der Zeitung, sondern eher als ihr Manager. Was sind seine Aufgaben? Und gibt es in der Doppelspitze auch mal Streit? All das verrät er Tanja und Lukas in Zwischen den Zeilen.

Zwischen den Zeilen – Der junge Podcast unserer Zeitung

In dem Podcast von Lukas Dörfler und Tanja Reeve erhalten Hörerinnen und Hörer einen exklusiven Einblick in die Arbeit unserer Redaktionen.

Kontakt zu Lukas Dörfler und Tanja Reeve lukas.doerfler@funkemedien.detanja.reeve@funkemedien.de, Twitter: [@tanjareeve](http://twitter.com/TanjaReeve), Instagram: [@tanjafotografiert](http://instagram.com/TanjaFotografiert)