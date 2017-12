Greta Wehner mit 93 Jahren gestorben

Greta Wehner ist tot. Die Witwe des SPD-Politikers Herbert Wehner sei am 23. Dezember nach einem kurzen Klinikaufenthalt mit 93 Jahren in Dresden gestorben, teilte die Herbert- und Greta-Wehner-Stiftung am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit.Greta Wehner, die 1947 der SPD beitrat, war Stieftochter...