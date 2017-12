Kann Denis Yücel nun auf seine Freilassung hoffen?

Grauer Betonboden, hellgelb verputzte Mauern, Stacheldraht an den Spitzen und über den gesamten Hof ist ein Drahtzaun gespannt. So beschreibt der deutsche Journalist Deniz Yücel, der für die Zeitung „Die Welt“ als Türkei-Korrespondent gearbeitet hat, das türkische Gefängnis, in dem er sitzt. Seit...