Türken fliehen vor Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Griechenland

Fast 2000 türkische Staatsbürger suchten bereits in Griechenland Zuflucht vor den „Säuberungen“ in ihrer Heimat. Doch auch im Exil fürchten sie den langen Arm des Staatschefs Erdogan – vor allem, seit die griechische Regierung jetzt acht geflohenen türkischen Soldaten das Asyl aberkennen will. Ein...