Peter an die Grünen: Kämpfen weiter für eine bunte Republik

Hannover Die scheidende Grünen-Chefin Simone Peter hat ihre Partei aufgerufen, sich weiterhin für Vielfalt und gegen Rassismus in Deutschland einzusetzen. "Wir kämpfen weiter für eine bunte Republik, gegen Rassismus und Hetze", sagte Peter am Abend in Hannover zum Auftakt des Bundesparteitags der Grünen, auf dem morgen eine neue Doppelspitze gewählt werden soll. Sie wolle sich auch nach ihrer Zeit als Grünen-Chefin politisch engagieren, sagte Peter. Auch ihr Co-Vorsitzender Cem Özdemir tritt nach mehr als neun Jahren an der Grünen-Spitze nicht erneut an.

